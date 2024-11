Il 37enne è stato poi rintracciato nella stazione ferroviaria di Santa Maria e arrestato

Nelle prime ore del pomeriggio di ieri, dopo aver commesso l’ennesimo furto, il 33enne catanzarese Alessandro Folino è stato rintracciato con ancora indosso la refurtiva e arrestato dagli agenti della squadra volante. Poco prima, infatti, si era introdotto nella sede dell'Asp nella centralissima via Acri e, fingendosi avventore del distributore automatico di alimenti e bevande, aveva scassinato la gettoniera, allontanandosi poi rapidamente.



Sulle sue tracce si sono messi gli agenti della volante, che, grazie alle numerose segnalazioni acquisite, hanno sospettato subito del Folino, rintracciato sulla via di casa, presso la Stazione Santa Maria delle Ferrovie della Calabria. Alla vista degli agenti ha tentato di nascondere dentro una pattumiera il cacciavite con la punta incurvata con cui aveva compiuto il furto. Nella tasca del giubbino, gli agenti hanno rinvenuto diverse monete di vario taglio per un importo complessivo di 20,40 euro. Condotto negli uffici della questura, Folino ha poi rivelato dove aveva abbandonato e occultato la gettoniera trafugata dal distributore. L’uomo, con numerosi precedenti a già sottoposto all’obbligo di firma, è stato arrestato e posto ai domiciliari in attesa del procedimento per direttissima.



l.c.