Una vettura è uscita fuori strada ribaltandosi. Sul posto i vigili del fuoco

Un’automobile si è ribaltata questa sera su viale De Filippis a Catanzaro. Per cause ancora in corso di accertamento una Opel Agila che stava percorrendo l'arteria in direzione sud è uscita fuori strada ribaltandosi. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale per mettere in sicurezza il tracciato e riposizionare sulla carreggiata la vettura. Il conducente, un giovane di 21 anni, da quanto si è appreso non è rimasto ferito.

Luana Costa