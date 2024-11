Il sinistro si è verificato in direzione Lamezia all’altezza del bivio di Settingiano

Un’automobile si è ribaltata sulla statale 280, cerniera di collegamento tra Catanzaro e Lamezia Terme. Una donna N. T. di 34 anni stava viaggiando a bordo di una Ford Fiesta in direzione Lamezia Terme, per cause ancora in corso d’accertamento, ha perso il controllo del mezzo. L’auto si è ribaltata.

Il sinistro è avvenuto all’altezza del bivio di Settingiano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Catanzaro per mettere in sicurezza il mezzo e una pattuglia della polizia stradale. Non è stato necessario l’intervento dei sanitari del 118 in quanto le condizioni della ragazza non sono apparse gravi. Tuttavia una corsia della strada ad alto scorrimento risulta bloccata. Sul posto l’Anas.

Luana Costa