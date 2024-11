Un incidente stradale si è verificato nella tarda serata di ieri nella zona sud di Catanzaro, in viale Isonzo. Per cause ancora in corso d’accertamento il conducente alla guida di una Citroen C3 ha perso il controllo del mezzo ribaltandosi su un lato. All’interno dell’abitacolo vi era un nucleo familiare di cinque persone, il conducente, la moglie e tre bambini che fortunatamente non hanno riportato ferite gravi.

Sul posto è intervenuto personale sanitario del 118 che ha provveduto al trasferimento al pronto soccorso dell’ospedale e una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Catanzaro per mettere in sicurezza la vettura in attesa del soccorso stradale.

l.c.