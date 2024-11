Un uomo si toglie la vita, dopo aver atteso il passaggio del Santo patrono del paese

Un uomo S.P., di 41 anni si è tolto la vita dopo aver atteso sulla porta di casa il passaggio della processione del Santo patrono del paese. Succede a Sant’Andrea Apostolo dello Jonio, in provincia di Catanzaro. L’uomo, dopo aver atteso il corteo religioso, davanti la propria abitazione, si è ucciso con un fucile da caccia di sua proprietà. Il gesto ha lasciato sbalordita tutta la comunità, secondo le prime testimonianza, infatti, l’uomo non aveva dato segnali che facessero pensare ad una tragedia simile. Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine e il personale del 118 che non ha potuto fare altro che registrare il decesso.