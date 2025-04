Lavori in corso

VIDEO | Quartieri senz’acqua e scuole chiuse fino a domani per consentire i lavori. Negli ultimi mesi alcuni cedimenti avevano lasciato il capoluogo senza approvvigionamento idrico per giorni. Calabretta: «Confidiamo di risolvere finalmente il problema. Per Lido nuova infrastruttura da 9 milioni di euro»