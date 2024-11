I poliziotti si sono insospettiti dal comportamento agitato dei due giovani e dal fatto che la ragazza non appena accortasi della loro presenza, si fosse abbassata all’interno dell’abitacolo per raccogliere qualcosa al di sotto del volante

Una coppia di giovani è stata arrestata dalla polizia di Catanzaro perchè trovati in possesso di un panetto da 99,22 grammi di sostanza stupefacente, e due dosi già pronte alla vendita del peso rispettivo di 5,70 grammi e 0,35 grammi, tutto del tipo hashish. I due sono stati visti dagli agenti in atteggiamento sospetto all’interno di una Volkswaghen parcheggiata in prossimità di via Marincola Pistoia.

I poliziotti si sono insospettiti dal comportamento agitato dei due giovani e dal fatto che la ragazza non appena accortasi della loro presenza, si fosse abbassata all’interno dell’abitacolo per raccogliere qualcosa al di sotto del volante e pertanto hanno deciso di procedere al controllo. Coadiuvati dall’aiuto di un’altra pattuglia composta anche da personale femminile, l’attività è proseguita con una perquisizione presso il loro domicilio che ha dato esito positivo. Difatti, all’interno del bagno, la ragazza ha spontaneamente consegnato un panetto contenente della droga, che aveva occultato nei suoi slip.

Gli agenti, inoltre, hanno rinvenuto all’interno di un comodino della camera da letto, nascosto in mezzo alla biancheria, un bilancino di precisione con la presenza di tracce di droga, e sopra una mensola un secondo bilancino con un piccolo pezzo di stupefacente. I due, entrambi catanzaresi, identificati per R.C. una ventunenne, e B.N. un ventiseienne di etnia rom, sono stati accompagnati in Questura per le attività di rito ed al termine sono stati tratti in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente di tipo hashish, come acclarato in seguito alle analisi svolte da peronale del Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica. Tutto lo stupefacente è stato posto sotto sequestro. L’Autorità Giudiziaria procedente, in attesa del rito di convalida, ha disposto l’applicazione degli arresti domiciliari.

l.c.