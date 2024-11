Hanno optato tutti per il rito abbreviato gli imputati nel processo scaturito dall'inchiesta istruita dalla Dda di Catanzaro denominata Drug Family. L'operazione congiunta condotta dal comando provinciale dei carabinieri di Catanzaro e dalla squadra mobile aveva consentito di disarticolare una delle principali piazze di spaccio della città di Catanzaro, situata nei quartieri a sud. Complessivamente, 28 le persone raggiunte da una ordinanza di custodia cautelare per il reato di traffico di sostanze stupefacenti, tra questi anche un minore.

Questa mattina si è svolta l'udienza dinnanzi al gup del Tribunale di Catanzaro, Paola Ciriaco, durante la quale è stata formalizzata l'ammissione dei giudizi abbreviati richiesti a seguito di notifica del decreto di giudizio immediato. In particolare, il giudice ha ammesso i riti richiesti nella forma dell'abbreviato allo stato degli atti per tutti gli imputati eccetto che per il solo Fabio Critelli, per il quale è stato ammesso l'abbreviato condizionato ad una perizia psichiatrica per accertare lo stato di capacità di intendere e volere e la capacità processuale del soggetto.

Gli imputati

Antonio Berlingeri, cl. 1974, di Catanzaro Fabio Bevilacqua, cl. 1991, di Catanzaro Nico Bevilacqua, cl. 1992, di Catanzaro Luca Catania, cl. 1992, di Catanzaro Fabio Critelli, cl. 1976, di Catanzaro Giuseppe Mungo, cl. 1987, di Borgia Vincenzo Palleria, cl. 1979, di Girifalco Daniele Passalacqua, cl. 1990, di Catanzaro Domenico Salvatore Passalacqua, cl. 1999, di Catanzaro Enzo Passalacqua, cl. 1989, di Catanzaro Fiorella Passalacqua, cl. 1987, di Catanzaro Franco Passalacqua, cl. 1983, di Catanzaro Marco Passalacqua, cl. 1996, di Catanzaro Rossella Passalacqua, cl. 1983, di Catanzaro Angelo Tropea, cl. 1997, di Cropani Damiano Veneziano, cl. 1989, di Catanzaro Giovanni Veneziano, cl. 1980, di Catanzaro Maurizio Vetere, cl. 1983, di Catanzaro Nino Berlingere, cl. 1999, di Catanzaro Cosimo Bevilacqua, cl. 1998, di Catanzaro Cosimo Bevilacqua, cl.1997, di Catanzaro Luciano Bevilacqua, cl. 1988, di Catanzaro Massimo Bevilacqua, cl. 1977, di Catanzaro Maurizio Bevilacqua, cl. 1973, di Catanzaro Cosimo Damiano Passalacqua, cl. 1995, di Catanzaro Domenico Passalacqua, cl. 2002, di Catanzaro Silvana Passalacqua, cl. 1974, di Catanzaro Natascia Paparazzo, cl. 1990, di Catanzaro

Il Tribunale ha rinviato al prossimo 6 giugno per la requisitoria del pubblico ministero a cui farà seguito la calendarizzazione delle discussioni delle difese. Il collegio difesivo è composto dagli avvocati Giuseppe Vetrano, Antonio Ludovico, Gregorio Viscomi, Alessandro Guerriero, Menzica, Iannone, Chiodo, Lucisano e Tedesco.