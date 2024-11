Veniva ingaggiato un inseguimento dalla pattuglia della Polizia di Stato per le strade della zona sud della città

Nella mattinata di ieri, personale della Squadra Volante in servizio di controllo del territorio, nel transitare in Viale Magna Grecia, notava un giovane di etnia rom che con gesto repentino strappava un borsello di colore blu dalla carrozzina di un disabile intento ad aspettare l’autobus presso la pensilina lì ubicata.

Immediatamente gli agenti tentavano di bloccare il reo che, al fine di far perdere le proprie tracce, si introduceva all’interno di un autoveicolo nel quale erano rimasti ad attenderlo alcuni complici, unitamente ai quali tentava di dileguarsi. Veniva ingaggiato un inseguimento dalla pattuglia della Polizia di Stato per le strade della zona sud della città. L’inseguimento si protraeva fino alla traversa Isonzo dove l’auto inseguita arrestava la sua marcia e gli occupanti si davano tutti alla fuga a piedi abbandonando il veicolo stesso.

Nella circostanza i poliziotti riuscivano a bloccare uno dei giovani, proprio quello che di fatto aveva poco prima perpetrato il furto e che veniva, successivamente identificato, per Rosario Domenico Berlingieri, nato a Catanzaro nel 1995. Lo stesso veniva sottoposto a perquisizione personale estesa al veicolo su cui si era dato alla fuga ma la refurtiva non veniva rinvenuta in quanto verosimilmente rimasta in possesso degli altri complici che erano riusciti a far perdere le loro tracce. Condotto negli uffici della questura, il Berlingieri veniva dichiarato in arresto per furto aggravato.

l.c.