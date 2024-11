Gli agenti della polizia in servizio nella zona sud hanno appurato che l’appartamento era attrezzato per la produzione e lo spaccio dello stupefacente

Due floride piante di marijuana adornavano il balcone dell’abitazione di due fratelli sita in un quartiere a sud della città, a scoprirlo sono stati gli agenti della squadra volante nel corso di un servizio di controllo del territorio. L’operazione ha preso il via quando i poliziotti avevano notato in prossimità dell’immobile di residenza dei due fratelli la presenza di alcuni cittadini assembrati, già noti alle forze dell’ordine, che alla vista della pattuglia si allontanavano precipitosamente a piedi, nelle vie limitrofe. Successivi accertamenti hanno consentito di appurare che l’appartamento era attrezzato per la produzione e lo spaccio dello stupefacente.

La perquisizione

Gli agenti, infatti, insospettiti, procedevano a effettuare un controllo nell’abitazione di F. M. sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, e già dalla porta di ingresso avvertivano un forte odore di stupefacente del tipo marijuana. Sul balcone di una delle camere da letto venivano rinvenute due rigogliose piante di marijuana contenute in due vasi alte 100 cm e 130 cm. La perquisizione estesa all’interno dell’immobile ha fatto rinvenire, posti in diversi ambienti e mobilio alcuni contenitori in alluminio con all’interno marijuana sfusa, per il peso di 3,68 grammi, una dose di hashish contenuta in un involucro di cellophane del peso di 0,73 grammi, un involucro contenente 4,41 grammi di marijuana, barattoli in vetro contenenti tracce di sostanza stupefacente dello stesso tipo, un bilancino elettronico di precisione anch’esso intriso di stupefacente, un trincia marijuana in metallo, una confezione di fertilizzante per piante. Tutto il materiale, lo stupefacente e le piante di marijuana sono stati posti sotto sequestro.

L’arresto

Considerati i precedenti di polizia specifici e le circostanze i due fratelli F.R.S. di 26 anni e F.M. di 27 anni, sono stati tratti in arresto per il reato di coltivazione, produzione e detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio. In data odierna gli arresti sono stati convalidati ma i due sono stati posti in libertà.

