Il Tribunale di sorveglianza ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari

Questo pomeriggio i carabinieri della stazione di Catanzaro Lido hanno tratto in arresto B.M., di 41 anni, già noto alle forze del'ordine per reati contro il patrimonio e l’amministrazione della giustizia. L’uomo, in stato di libertà, è stato destinatario di un’ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza di Catanzaro il cui provvedimento, scaturito da un cumulo di pene per episodi di tentato furto ed evasione risalenti al 2004, ha disposto la sottoposizione del soggetto al regime della detenzione domiciliare, con facoltà di allontanarsi dal proprio domicilio dalle ore 09:00 alle 13:00 per lo svolgimento di attività lavorativa.

l.c.