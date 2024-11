Il mezzo è finito fuori strada in curva. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri e l’Anas

Un tir con un cassone, per cause ancora in corso di accertamento, è andato fuori strada in località Germaneto a Catanzaro. Il conducente del mezzo che trasportava materiali in ferro ha perso il controllo del veicolo in una curva uscendo fuori strada e finendo la sua corsa contro un muretto a bordo carreggiata. È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale con il supporto di un’autogru per mettere in sicurezza il mezzo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi e l’anas. L’autista è rimasto fortunatamente illeso.

Luana Costa