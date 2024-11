Il nucleo speleo-alpino-fluviale dei vigili del fuoco è intervenuto per agganciare la corda all’impianto del campanile

Torneranno a rintoccare le campane della storica chiesa di Montecorvino situata nel centro di Catanzaro. L’edificio di recente era stata oggetto di lavori di ristrutturazione ma nessuno era stato in grado di agganciare la corda all’impianto del campanile per consentire al parroco don Mimmo Concolino di mettere in funzione le campane. Nei giorni scorsi così si è rivolto ai vigili del fuoco del comando provinciale per sollecitare un intervento. Questa mattina il nucleo speleo-alpino-fluviale attraverso manovre non semplici si è inerpicato fino in cima al campanile portando a termine la missione.

L’operazione è stata accolta con grande entusiasmo dai parrocchiani e dal parroco don Mimmo Concolino.

Luana Costa