Individuato e recuperato il cadavere di un uomo in acqua vicino agli scogli del porto di Catanzaro. Il ritrovamento è avvenuto questa mattina intorno alle 7.40. Si tratta di un giovane sui 30-35 anni, ancora senza nome. Con lui infatti aveva uno zainetto con dentro solo un mazzo di chiavi e nessun documento.

Sul posto Capitaneria di porto, carabinieri e vigili del fuoco. Indagini in corso per risalire alle cause di quanto accaduto. Il magistrato di turno, su segnalazione del medico legale Gualtieri, ha disposto l'autopsia. Tra gli oggetti personali (scarpe da ginnastica, chiavi e una tuta visibili) rinvenuti nei pressi di uno stabilimento balneare non c'erano documenti né cellulare. A questo punto non si trascura nessuna ipotesi, neppure che si tratti di un extracomunitario, anche se i tratti somatici sembrano più occidentali. I carabinieri cercano qualche traccia dalle telecamere della zona, finora senza esito.