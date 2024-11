I vigili del fuoco sono dovuti intervenire per prestare soccorso a decine di cittadini inferociti

Caos questa mattina al parcheggio dell'ospedale Pugliese a Catanzaro. La struttura realizzata dall'amministrazione comunale e gestita dalla municipalizzata Amc questa mattina si è trasformata in trappola per numerosi utenti. Circa una decina le vetture rimaste bloccate all'interno dell'area. I cittadini hanno provato a mettersi in contatto con i numeri di emergenza indicati all'ingresso ma invano. In numerosi hanno così chiamato inferociti alla sala operativa dei vigili del fuoco per chiedere aiuto. Le squadre hanno raggiunto l'area del Pugliese provvedendo a sollevare le sbarre creando così una via d'uscita per gli utenti rimasti bloccati all'interno. Da quanto è stato possibili apprendere il malfunzionamento sarebbe riconducibile ad un problema elettrico.

Luana Costa