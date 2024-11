Otto verbali sono stati elevati a commercianti sprovvisti di regolare autorizzazione. L’operazione è tesa alla tutela degli operatori del settore ortofrutticolo

Otto verbali sono stati elevati dalla sezione commerciale della polizia locale di Catanzaro nel corso di una vasta operazione di contrasto alla vendita abusiva di prodotti ortofrutticoli eseguita in mattinata nel quartiere Lido.

I vigili hanno recepito l’input del sindaco Sergio Abramo e dell’assessore Giovanni Merante e sono stati diretti dal tenente colonnello Franco Basile con il coordinamento del comandante del corpo, Giuseppe Antonio Salerno.

L’azione eseguita a Lido nel giorno in cui si tiene il mercato del quartiere è stata promossa per tutelare gli operatori commerciali del settore ortofrutta che sono in possesso di regolare autorizzazione alla vendita.

Le contravvenzioni sono state elevate a venditori abusivi (provenienti da Marina di Gioiosa, Seminara, Catanzaro, Sellia Marina, Girifalco e Borgia) presenti sul lungomare, in viale Crotone e in piazza Garibaldi.

l.c.