Un incidente stradale si è verificato questa notte in via Nuova a Catanzaro. Il conducente, per cause ancora in corso d'accertamento, ha perso il controllo del mezzo che ha finito la sua corso contro quattro auto parcheggiate. Sul posto è sopraggiunta un'ambulanza che ha trasportato il conducente, un giovane di 21 anni al pronto soccorso dell'ospedale. Il 21enne ha riportato diverse ferite al volto e contusioni. Il violento impatto contro le auto parcheggiate ha prodotto il danneggiamento del muretto di delimitazione della carreggiata. Sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale intervenuti per mettere in sicurezza il tracciato.

Luana Costa