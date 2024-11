VIDEO | L’iniziativa in favore delle famiglie in difficoltà è stata resa possibile grazie anche al contributo di diversi commercianti e imprenditori locali

Parola d’ordine: solidarietà. Se da una parte l’emergenza sanitaria e la crisi economica scaturita dal Coronavirus hanno reso tutti più deboli e vulnerabili, dall’altra, la generosità dei calabresi è stata una costante per tutto il periodo vissuto: dai mesi più critici ad oggi. Un supporto nei confronti dei più bisognosi che è diventato sempre più forte grazie alla collaborazione di ogni comparto: dal semplice cittadino, al mondo dell’associazionismo e dell’imprenditoria.

Ieri, a Catanzaro, sono stati donati a famiglie bisognose della provincia, pasti caldi realizzati da alcuni chef dell’associazione provinciale Cuochi grazie alla spesa acquistata da cittadini e commercianti. L’iniziativa è stata promossa dall’associazione Vitambiente che, in occasione della festa delle mamme, ha donato anche una rosa a tutte le famiglie alle quali sono stati consegnati i pasti.

“Mamme coraggio”

«Abbiamo deciso di fare questa iniziativa – ha spiegato Pietro Marino, presidente nazionale Vitambiente – che è stata sposata subito dall’amministrazione comunale e provinciale perché volevamo portare un sorriso in tutte queste famiglie dove le mamme, che definiamo mamme coraggio, hanno fatto di tutto per far sentire meno il peso del disagio ai loro bambini in questo periodo».

Valentina Amato, chef dell’Associazione provinciale cuochi, ha spiegato che insieme ai suoi colleghi «è nata una grande collaborazione che ha permesso, grazie al supporto di Vitambiente, di realizzare i pasti e di poter raggiungere più famiglie possibili».

Un’iniziativa lodevole, così come definita dall’assessore comunale Danilo Russo, che ha ottenuto il patrocinio gratuito.