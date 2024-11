‘Attendiamo con serenità il momento in cui potremo dimostrare la linearità e la correttezza dei nostri comportamenti’

'In relazione alle notizie pubblicate in questi giorni sulle conclusioni indagini di un’inchiesta sul Comune di Catanzaro, confermiamo la nostra piena fiducia nell’operato della magistratura e attendiamo con serenità il momento in cui potremo dimostrare la linearità e la correttezza dei nostri comportamenti.

Comportamenti che sono sempre stati ispirati all’interesse collettivo, come dimostra la nostra azione quotidiana di amministratori pubblici, soprattutto per la soluzione dei grandi problemi che riguardano la nostra città, buon ultimo il salvataggio dei finanziamenti per il completamento del porto. Ciò non ci ha impedito di recepire, così come avviene per tutti i consiglieri comunali, nessuno escluso, le istanze di cittadini che si ritengono ingiustamente penalizzati o vessati dalla burocrazia della Pubblica Amministrazione'.