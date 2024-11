Il Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura ha scelto come nuova presidente la magistrata di Catanzaro. Un ritorno in Calabria, dove ha iniziato la propria carriera nel 1989

Anche il Distretto giudiziario di Reggio Calabria ha il nuovo presidente della Corte d'Appello. Il Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura, ha nominato la magistrata Caterina Chiaravalloti che in sede di votazione ha battuto (16 a 15, con un solo astenuto) la Olga Tarzia, presidente della sezione penale della Corte d'Appello di Reggio Calabria. Anche in questo caso, il vicepresidente Fabio Pinelli ha espresso la sua preferenza in favore della togata originaria di Catanzaro.

Per Caterina Chiaravalloti si tratta di un ritorno in Calabria, avendo iniziato la carriera nella nostra regione nel lontano 1989. Attualmente ricopre l'incarico di presidente del tribunale di Latina, dopo aver diretto il tribunale di Castrovillari anche durante la fusione con quello di Rossano.

Da Catanzaro a Latina

Il primo incarico di Caterina Chiaravalloti è stato quello di pubblico ministero presso la procura di Catanzaro, dal 1990 al 2002. Poi la magistrata è passata alle funzioni giudicanti fino al 2005 e in seguito consigliere della Corte d'Appello di Catanzaro fino al 2009. Nel suo percorso anche una collocazione "fuori ruolo", presso il Ministero degli Affari esteri (in qualità di consulente giuridico), per fare ritorno nell'organico della magistratura il 4 aprile 2013 con la nomina di presidente del tribunale di Castrovillari. Infine a Latina, e oggi il ritorno in Calabria, questa volta in riva allo Stretto.