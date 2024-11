La lite scaturita per questione legate ai confini di una strada interpoderale. L’anziano è stato arrestato con l’accusa di lesioni personali aggravate

I Carabinieri della Stazione di Caulonia Marina hanno arrestato S.G., 72enne del posto, con l’accusa di lesioni personali aggravate.

Tutto è accaduto nel primo pomeriggio di ieri, quando è arrivata una chiamata di aiuto al 112 con cui si chiedeva l’immediato intervento dei militari dell’Arma in contrada Ursiniper una lite tra due persone, uno dei quali con in mano una motosega, dovuta alla contesa di confini di una strada interpoderale.



Ai militari giunti immediatamente sul posto si è subito presentata la gravità dell’accaduto, con la vittima sessantennea terra con evidenti ferite da taglio alle gambe.Dopo aver soccorso l’uomo, trasportato in ambulanza all’Ospedale di Locri, i carabinieri agli ordini del comandante della Stazione, Maresciallo Delacqua, si mettevano alla ricerca dell’aggressore, che dopo circa due ore si consegnava in caserma ammettendo le colpe ed indicando il luogo in cui aveva nascosto l’oggetto usato per ferire la vittima, una motosega.



Dopo aver ricostruito accuratamente i fatti e ricondotto la vicenda a futili motivi connessi con una disputa, risalente nel tempo, per confini interpoderali, i militari traevano in arresto S.G. ponendolo agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima.