Attimi di paura nella frazione Focà nel comune di Caulonia con due persone che sono rimaste ferite a causa una fuga di gas all’interno di un’abitazione. Secondo una prima ricostruzione l’incidente sarebbe avvenuto a causa di un tubo difettoso collegato a una bombola del gas.

Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri e i Vigili del Fuoco del distaccamento di Monasterace. Per uno dei due ustionati è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso per il trasporto in ospedale. Dalle prime informazioni non sarebbero in gravi condizioni. Il rogo ha causato danni alla stanza dove era posizionata la bombola.