L’episodio a Simbario dove i carabinieri hanno effettuato una serie di controlli negli istituti dell’obbligo riscontrando che un minore mancava da due mesi tra i banchi

Non mandano il figlio a scuola da due mesi e scatta la denuncia. È successo a Simbario, in provincia di Vibo Valentia, dove i carabinieri di Serra San Bruno, a seguito di una serie di controlli specifici, hanno eseguito una serie di controlli nelle scuole secondarie di primo grado della giurisdizione allo scopo di accertare la presenza di casi di inosservanza dell'obbligo di istruzione obbligatoria.

Proprio in una delle scuole medie in cui sono state effettuate le verifiche i militari, dopo avere consultato i vari elenchi, hanno accertato che un minore non seguiva le lezioni obbligatorie da più di due mesi. Da qui sono scattati una serie di accertamenti che hanno portato alla denuncia all'autorità giudiziaria dei genitori del bambino.