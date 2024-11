La denuncia giunta ai carabinieri di San Calogero, centro dove vive il giovane. Da stamattina non si hanno più notizie di un 54enne di Serra San Bruno

Due denunce di scomparsa nelle ultime ore in provincia di Vibo Valentia. L’ultima arriva da San Calogero, dove non si hanno notizie da diverse ore di un giovane di 26 anni, Asenov Asen Borislavov, residente nel paese del Vibonese. A comunicarlo è la Prefettura di Vibo Valentia, che a seguito di una segnalazione alla stazione dei carabinieri di San Calogero, ha attivato la “Pianificazione territoriale per favorire la ricerca di persone scomparse nella provincia di Vibo Valentia”.

Lo stesso Ufficio territoriale del governo era già impegnato per un’altra scomparsa denunciata alla compagnia dei carabinieri di Serra San Bruno in mattinata. Si tratta di Basilio Romano, 54 anni residente nel comune di Simbario. Ad allertare i carabinieri sono stati i familiari non vedendolo rientrare.