Si tratta di tre diciannovenni della provincia di Como che si trovavano ad Amantea in villeggiatura

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Paola hanno arrestato 3 ragazzi di 19 anni, provenienti dalla provincia di Como, in vacanza nella località tirrenica. Il reato contestato è quello di detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio, in concorso. I tre giovani sono stati fermati a bordo di un'auto sulla Statale 18 nel tratto che attraversa Campora San Giovanni, frazione di Amantea.

I militari hanno proceduto al controllo della macchina notata, poco prima, mentre effettuava un’inversione di marcia in un tratto di strada in cui non era consentito. Data l’evidente agitazione degli occupanti, i carabinieri hanno proceduto ad una perquisizione veicolare e personale: nel vano porta oggetti dello sportello lato conducente, sono stati rinvenuti 2 involucri, del peso di 1,6 grammi e 2,1 grammi, contenenti della marijuana; addosso ad uno dei ragazzi, invece, un bilancino di precisione elettronico.

Le attività di ricerca sono state estese, quindi, anche alla camera di un albergo della zona, dove i ragazzi avevano deciso di trascorrere un periodo di vacanza. All’interno della stanza sarebbero stati trovati altri 4 involucri contenenti marijuana, per un peso complessivo di 100 grammi circa e la somma di oltre 1000 euro in banconote di piccolo e medio taglio.

I 19enni, terminate le formalità di rito, su disposizione del sostituto procuratore di turno della Procura di Paola, coordinata dal procuratore Pierpaolo Bruni, sono stati posti ai domiciliari in albergo, in attesa della convalida dell’arresto. L’arresto è stato convalidato oggi pomeriggio.