È servito meno di un mese per liquidare alla società romana Hdrà la fattura presentata per il “pacchetto Spoleto” , quello relativo alla partecipazione del presidente Mario Oliverio a un evento collaterale al Festival dei due mondi, in merito alla quale sono stati presentati esposti alla magistratura e all’Anac . In media l’attesa in Calabria è di 98 giorni, ma questa volta è bastato un battito di ciglia. Eppure nella Sanità i fornitori devono aspettare anche 3 anni e mezzo per essere pagati

Pagati in appena 29 giorni, come un battito ciglia per una pubblica amministrazione. Ci ha messo meno di un mese la Regione Calabria per saldare la fattura di 100mila euro emessa da Hdrà, la società romana di comunicazione e marketing che ha “portato” il presidente Mario Oliverio a Spoleto all’inizio di luglio, per farlo partecipare agli Incontri di Paolo Mieli, un evento collaterale al Festival dei due mondi.

Un pacchetto tutto compreso, quello venduto da Hdrà alla Calabria, che oltre alla comparsata del governatore comprendeva anche una cena di gala per 60 invitati selezionati che hanno avuto l’opportunità di gustare un menù stellato preparato da un talentuoso chef calabrese, Gennaro Di Pace. Costo complessivo, appunto, 100mila euro. Ma a differenza di centinaia di imprese e fornitori che devono lottare mesi con la burocrazia regionale per vedersi pagare quanto dovuto, in questo caso il campanello del registratore di cassa ha trillato in un baleno. Driiin… grazie e torni presto a trovarci.

La Germania ci fa un baffo

Una velocità di saldo che se venisse estesa ad altri comparti potrebbe risollevare le sorti economiche della Calabria. Un'efficienza che non trova riscontri neppure nelle classifiche nazionali, che vedono l’Italia agli ultimi posti in Europa per tempi di pagamento della Pubblica amministrazione. Se nel 2017, nel nostro Paese, il compenso veniva corrisposto dopo 95 giorni dall’emissione della fattura, nell’anno in corso la media è salita (fonte Cgia). Il confronto con i risultati dei principali paesi del Vecchio continente, infatti, è impietoso. Nel corso del 2018 la media italiana è stata 104 giorni, a fronte degli Stati più virtuosi come la Germania, dove per un pagamento della Pa bisogna attendere appena 33 giorni. In questo caso, quindi, la Calabria, che solitamente impone un’attesa media di 98 giorni, ha addirittura fatto meglio della locomotiva europea, con appena 29 giorni per sborsare i 100mila euro della trasferta umbra. Un record.

Tempestività sospetta

Tempestività dettata forse anche dalla volontà di Oliverio gettarsi dietro le spalle una vicenda imbarazzante, che è già costata alla Regione una serie di esposti-denuncia all’Autorità nazionale anticorruzione (Anac), alla magistratura ordinaria e a quella contabile, da parte dei parlamentari calabresi dei Cinquestelle che chiedono di vederci chiaro, in particolare, sulla modalità di affidamento diretto adottata per Hdrà, considerata dalla Regione esclusivista dei servizi resi e dunque, a norma di legge, legittimata a essere individuata senza gara pubblica.

Veloci anche per la manifestazione di Berlino

Affidamento diretto anche per la Fondazione GTechnology di Modena, che in occasione dei recenti Campionati europei di atletica, ha curato la presenza a Berlino della Calabria, che c'era con un suo stand nel padiglione Casa Italia. Iniziativa che è costata alla Regione altri 240mila euro. In questo caso la fattura non è stata ancora saldata (la manifestazione sportiva si è tenuta tra il 5 e il 12 agosto), ma la pratica viaggia veloce, visto che sull’ultimo Bollettino ufficiale, quello del 7 settembre, è stato pubblicato il decreto dirigenziale con l’impegno di spesa.

Ma nella Sanità è tutta un'altra storia

Chissà cosa ne pensano gli altri fornitori di beni e servizi della Pubblica amministrazione calabrese, alcuni dei quali devono aspettare anni (Sic!) per vedersi saldati i conti. Il caso più eclatante è quello della Sanità, settore nel quale esistono veri e propri record mondiali, come per l’Azienda ospedaliera “Mater Domini” di Catanzaro, dove secondo la classifica stilata da Assobiomedica, la federazione di Confindustria che rappresenta le aziende del settore, bisogna aspettare in media 1.266 giorni, cioè quasi 3 anni e mezzo, per vedersi pagata una fattura.

Ma quando si tratta di promozione turistica con foto di gruppo e ritorno mediatico è tutta un'altra storia.

Enrico De Girolamo

