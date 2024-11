Tre dei cinque cinesi fermati dalla Dda di Catanzaro - Yinfang Tan, Wei Wang e Yizhang Shi - sono comparsi questa mattina davanti al gip del tribunale di Castrovillari Simone Falerno deputato a decidere sulla convalida del fermo emesso dalla Dda di Catanzaro, diretta dal procuratore facente funzioni Vincenzo Capomolla, a seguito delle indagini svolte dagli agenti della Questura di Cosenza sull’esistenza di una presunta associazione a delinquere dedita al narcotraffico operante a Castrovillari.

Il gip ha convalidato il fermo, applicando a tutti e tre la misura cautelare della custodia in carcere. La misura inframuraria, secondo quanto si apprende, sarebbe stata l'unica idonea in quanto i tre indagati di origine orientale non hanno un domicilio o una dimora dove poter essere sottoposti alla misura degli arresti domiciliari.

I tre indagati cinesi hanno fornito la loro versione dei fatti spiegando di aver accettato di venire a Castrovillari per lavorare in un’azienda lecita ma sarebbero stati catapultati in una dimensione del tutto diversa. Continua a leggere su Cosenza Channel