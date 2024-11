Gli agenti della Polizia hanno provveduto al sequestro di 9 computer e stampanti, nonché di 2 dispositivi “totem” i quali, sebbene al momento del controllo non fossero collegati alla rete dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato, di fatto consentivano di effettuare delle scommesse del tipo slot machine o poker

Nei giorni scorsi, nell’ambito del Piano nazionale “Focus ‘ndrangheta”, la Polizia di Stato ha realizzato in Gioia Tauro dei servizi integrati di controllo del territorio, volti al controllo delle sale gioco e scommesse. Nell’ambito dell’attività, il personale del Commissariato di P.S. di Gioia Tauro, unitamente al personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato di Reggio Calabria, è intervenuto presso la sala giochi “Marines”, il cui titolare, un 62enne di Gioia Tauro, è stato denunciato in stato di libertà poiché sprovvisto della licenza.

Inoltre, gli agenti della Polizia di Stato hanno provveduto al sequestro di 9 computer completi di stampanti, queste ultime destinate al rilascio della ricevuta in favore degli utenti in caso di avvenuta scommessa, nonché di 2 dispositivi denominati “totem” i quali, sebbene al momento del controllo non fossero collegati alla rete dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato, di fatto consentivano di effettuare delle scommesse del tipo slot machine o poker.

Si formuleranno contestazioni al proprietario della sala giochi a fronte di violazioni amministrative per un ammontare complessivo di 60.000 euro.