Un incendio di vaste proporzioni sta interessando la zona di Luberina, area rurale e boschiva, a Cerchiaria di Calabria. Sul posto si sono portati i Vigili del fuoco e gli uomini della Protezione civile e di Calabria Verde. A rischio alcune civili abitazioni e masserie.

Il forte vento non agevola le operazioni di spegnimento, che si preannunziano articolate e complesse a causa della propagazione delle fiamme. L’area interessata non è nuova ad incendi di questa portata, già in passato è stata oggetto di reiterati roghi. Dalla sua pagina Facebook il sindaco Antonio Carlomagno, che segue costantemente le operazioni, ha lanciato un post che merita la dovuta attenzione: «Ecco, sono arrivati i piromani».