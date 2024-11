La signora è stata trasferita d’urgenza in ospedale dal 118 ed è in prognosi riservata. Sarebbe stata raggiunta da 10 coltellate. Indagano i carabinieri della compagnia di Paola

Dramma a Cetraro, comune in provincia di Cosenza. Questa sera, infatti, nella nota località tirrenica si è verificato un grave fatto di cronaca. Secondo quanto si apprende, un ragazzo di 28 anni, M. S., al termine di una lite, avrebbe accoltellato la madre che, dopo l’arrivo dei sanitari del 118, è stata trasferita d’urgenza in ospedale. Le sue condizioni sarebbero, al momento, gravi. Sul posto sono intervenute almeno due gazzelle dei carabinieri della Compagnia di Paola, diretta dal capitano Giordano Tognoni.

I militari dell’Arma, in servizio presso la caserma di Cetraro, in queste ore stanno ricostruendo l’accaduto per fare chiarezza e fornire elementi utili al pm di turno, il quale dovrà formulare l’ipotesi di reato a carico del giovane cetrarese. Sulla scena del crimine anche gli specialisti della Scientifica per i rilievi del caso