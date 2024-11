I Carabinieri della Compagnia di Paola, guidati dal capitano Giordano Tognoni, nonostante l’emergenza sanitaria in atto, stanno continuando ad intensificare le attività di prevenzione e contrasto dei reati in materia di stupefacenti. Questa mattina i militari hanno arrestato un 33enne ed una 32enne di Cetraro. I due sono accusati, in concorso, di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.

I militari dell’Aliquota Radiomobile, impegnati in articolate attività di controllo del territorio dell’area urbana di Cetraro – con il supporto di personale del Nucleo Carabinieri Cinofili di Vibo Valentia - hanno proceduto alla perquisizione dell’abitazione in uso ai due. Appena entrati in casa, l’attenzione di Collins – pastore tedesco in forza al Nucleo Carabinieri Cinofili di Vibo Valentia – è stata attirata da un contenitore porta biancheria posizionato nel bagno, al cui interno i militari hanno trovato un primo involucro contenente 3 grammi di marijuana. Passati alla cucina, il fido Collins ha segnalato una cassettiera della credenza: all’interno era nascosto un altro involucro in plastica, contenente 135 grammi di marijuana. Sempre all’interno della cucina, in due mobili diversi, erano nascosti 2 bilancini di precisione. Le attività di ricerca dello stupefacente, estese anche ad una pertinenza magazzino/garage in uso ai due, hanno consentito di rinvenire altri 750 grammi di marijuana ed un altro bilancino di precisione.

Gli arrestati, terminate le formalità di rito, su disposizione del Sostituto Procuratore di turno presso la Procura della Repubblica di Paola, coordinata dal Procuratore Pierpaolo Bruni, sono stati tradotti presso la loro abitazione, in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.