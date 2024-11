Che sia per tutti il momento della rinascita. È così che il network LaC, che fa capo alla società editoriale Diemmecom, intende augurare buon Natale e buone feste. Feste che in questo 2020 saranno forse diverse, più semplici, ma sicuramente più autentiche e cariche di significato.



Quelli che verranno, saranno festeggiamenti più intimi ma ci vedranno uniti anche stando lontani. Sarà per tutti davvero un Natale alla ricerca della serenità e dei valori che abbiamo imparato a riscoprire in questi mesi così difficili.



Buon Natale e buone feste dal network LaC.