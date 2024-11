«Chi sceglie Lega sceglie sicuramente la via più facile per continuare a fare ciò che di poco lecito c'è in tutto lo stivale. Non sono io che devo dire che la Lega nasce per tutelare chi voleva evadere il fisco e fare del nero negli anni 80, quindi quelli che scelgono Lega sono dei potenziali problemi per gli onesti cittadini» Così Gabriele Rubini, in arte Chef Rubio rispondendo alle domande dei giornalisti nel corso della sua partecipazione a Trame, il Festival dei libri contro le mafie che si svolge a Lamezia Terme fino a domenica 23 Giugno.