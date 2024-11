Diciott'anni li avrebbe compiuti tra qualche giorno ma le candeline non potrà più spegnerle. Francesca Riente, 17 anni, si è spenta ieri sera in un tragico incidente stradale, nel quale è rimasta coinvolta mentre si trovava in sella al suo motocross, una delle sue più grandi passioni. Il sinistro mortale è avvenuto sulla statale 18 all'altezza di Praia a Mare, intorno alle 19.30, e ha coinvolto altre due auto, i cui occupanti sono rimasti feriti ma non in modo grave. La giovane è morta poco dopo all'ospedale della città dell'isola Dino, dove era giunta in condizioni disperate. Sarà ora compito della Polizia stradale di Scalea ricostruire l'accaduto ed accertare eventuali responsabilità.

Una vita piena di amici e di passioni

Francesca viveva a Tortora con la famiglia, era appassionata di motori e di skate, frequentava l'istituto artistico di Maratea, ma aveva tanti amici anche a Praia a Mare. Da una prima ricostruzione, pare che la giovane si trovasse proprio in loro compagnia ieri sera quando, poco dopo le 19, ha deciso di tornare a casa ed è salita in sella alla sua moto. Per l'ultima volta. La giovane avrebbe percorso solo pochi metri prima di immettersi sulla strada statale, allo svincolo dell'uscita di località Foresta, e impattare violentemente contro un'auto in transito. L'urto, violentissimo, l'ha sbalzata prima in aria e poi fatta cadere sull'asfalto, mentre nell'altro senso di marcia sopraggiungeva la seconda auto. I sanitari del 118 l'hanno subito trasportata al vicino ospedale, ma lì è giunta già in condizioni disperate e poco dopo si è registrato il decesso. Sui social aveva raccontato la sua passione per le moto. In un post di Instagram del 4 maggio scorso, la giovane aveva postato una sua foto in sella al motociclo, corredata da una scritta "Insert before flying", ovvero "Inserire prima del volo". L'ultimo post risale al 7 ottobre e una foto la ritrae seduta su un muretto, con addosso la sua giacca da biker.

Sgomento nelle comunità di Praia e Tortora

La notizia della sua morte ha destato angoscia e dolore nelle comunità di Tortora e Praia, dove la sua famiglia è molto conosciuta, e sui social sono apparsi da subito messaggi di cordoglio. «Cara Francesca, siamo addolorati e sgomenti, vorremmo trovare le parole per unirci al dolore della tua famiglia, anzi, vorremmo non doverlo fare mai, perché alcuni eventi sono troppo difficili da accettare - ha scritto il sindaco di Tortora, Toni Iorio, sulla pagina Facebook dell'ente -. Vogliamo però salutarti dolcemente, stringerti la mano e accarezzarti in questo tuo viaggio che speriamo ti porti in un posto meraviglioso. Ciao Francesca». «L’Amministrazione Comunale si stringe attorno alla Famiglia Riente - scrive invece Antonino De Lorenzo, primo cittadino di Praia a Mare -. Non ci sono parole che possano alleviare il dolore per una perdita così rilevante ed innaturale. Per la giornata di domani saranno sospese le pubbliche manifestazioni e le riunioni indette che saranno rimandate a data da destinarsi».