Dai consigli su come affrontare il caldo alla ricerca di farmacie di turno fino all'acquisto di generi alimentari in città deserte con esercizi commerciali serrati dal grande esodo estivo. Azioni apparentemente semplici, non vissute così da chi non va in vacanza, si trova in condizioni di fragilità o sconta difficoltà nella mobilità. Anche quest'anno, per il terzo consecutivo, l'assessorato alle Politiche sociali del Comune di Catanzaro ha attivato il progetto "sos caldo" con il supporto di associazioni di volontariato che prestano servizio su tutto il territorio fornendo diverse forme di assistenza alla popolazione.

Sos caldo

«Coinvolge tutte le persone sole, non solo anziani ma anche chi vive situazioni di disagio o di isolamento» chiarisce l'assessore alle Politiche sociali, Giusy Pino, spiegando come il servizio sia attivo più o meno da una ventina di giorni ma «tante sono state le richieste arrivate dai diversi quartieri della città, tante le esigenze manifestate. A volte si tratta di telefonate di anziani rimasti soli per i quali già il contatto telefonico con gli operatori è un modo di far fronte ad un momento di solitudine».

In ascolto della solitudine

La prima settimana di attività sul territorio è stata gestita dall'associazione "Univoc". Circa una ventina le richieste di intervento, giunte prevalentemente da persone anziane: «Consigli su come comportarsi nelle ore più calde della giornata o per affrontare piccoli malori» spiega Luciana Loprete, vicepresidente del sodalizio. «Abbiamo ricevuto richieste di aiuto per l'acquisto di medicine ma soprattutto telefonate da cui emerge la necessità di essere ascoltati e la solitudine che spesso si vive nei periodi in cui tutti partono per le vacanze mentre gli anziani restano soli».

La settimana di Ferragosto

L'associazione ha anche fornito assistenza psicologica e sociale: «È una solitudine che si avverte dopo lunghe conversazioni durante le quali gli operatori cercano di fornire loro conforto». Una circostanza confermata anche dal secondo sodalizio che questa settimana ha in carico il servizio e che sta affrontando forse il periodo più complesso, a cavallo di Ferragosto, quando la città si svuota definitivamente e gli esercizi commerciali sono chiusi. «Le richieste che stiamo ricevendo in questi giorni sono soprattutto in vista del Ferragosto» spiega Daniela Tassone, coordinatrice di progetto per l'associazione "Centro cittadino per i servizi sociali".

A pranzo da soli

«Prima della festività abbiamo programmato attività per la consegna di farmaci e di generi alimentari per il pranzo di Ferragosto, che molti anziani trascorreranno da soli. Inoltre, abbiamo previsto interventi con il supporto di una infermiera per eseguire controlli sanitari d'intesa con i medici di base». Insomma, una assistenza continua che non va mai in vacanza grazie alle associazioni di volontariato.

L'assistenza che non va in vacanza

«Si tratta per lo più di anziani soli e senza punti di riferimento e che, quindi, hanno bisogno di aiuto per l'acquisto di un farmaco. Ad esempio, hanno bisogno di qualcuno che verifichi le farmacie di turno e che consegni poi i farmaci a domicilio» specifica ancora Daniela Tassone. Ma che soprattutto ricercano compagnia: «È più che altro un ascolto telefonico per anziani soli che hanno necessità di supporto morale. Abbiamo messo a disposizione del progetto anche un supporto psicologico, in questo caso una psicologa che, attraverso interventi individuali, supporta gli anziani per fargli compagnia».

Più vicini alle persone

«Sono segnali che il territorio ci invia e che stanno a significare che dovremmo fare qualcosa in più per stare vicino alle persone sole» ha concluso l'assessore alle Politiche sociali del Comune di Catanzaro, Giusy Pino. Il servizio è attivo fino al 31 agosto, tutti i giorni compresi i festivi dalle 9 alle 19, attraverso il numero verde dedicato 800 151 110.