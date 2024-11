Sono state sottoposte a sequestro e inviate al Ris di Messina per verificare se siano state usate per commettere delitti. Inoltre in un casolare sono stati rinvenuti sei flaconi di metadone

Un armadietto contenente una vera e propria Santa Barbara è stato rinvenuto all’alba di ieri dai carabinieri della compagnia di Soverato. I militari dopo aver ricevuto segnalazioni sulla presenza di un armadio blindato divelto e di possibile provenienza furtiva, hanno eseguito un servizio di rastrellamento finalizzato alla ricerca di armi, munizioni e materiale esplodente nella zona delle preserre catanzaresi supportati dallo squadrone eliportato cacciatori Calabria e di unità cinofile anti-esplosivo.

La Santa Barbara

Durante le attività eseguite in alcune aree impervie del Comune di Chiaravalle Centrale i carabinieri hanno rinvenuto una pistola revolver 44 magnum marca Smith & Wesson, una pistola con canne parallele senza matricola, due fucili calibro 12, marca Franchi, 90 cartucce di vario calibro, 5 involucri, per complessivi 100 grammi, contenenti stupefacente tipo hashish e marijuana, e 4 bilancini di precisione; tutto abilmente occultato nella vegetazione e in perfetto stato di conservazione.

Sostanze psicotrope

Nel medesimo contesto, le ricerche sono proseguite anche all’interno di alcuni vicini casolari, abitati e non, rinvenendo sei flaconi di metadone e un block-notes contenente appunti manoscritti. La circostanza ha comportato il deferimento di un giovane del posto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e psicotrope. Le armi, opportunamente repertate e sottoposte a sequestro, verranno inviate al raggruppamento investigazioni scientifiche di Messina per i successivi accertamenti tecnici, tesi, tra l’altro, a verificare l’eventuale utilizzo in altri delitti, mentre gli stupefacenti saranno sottoposti alle analisi qualitative di rito presso il Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti (LASS) di Vibo Valentia.

Le indagini

Sono tuttora in corso approfondimenti info-investigativi finalizzati all’individuazione dei reali detentori del materiale sequestrato, parte del quale risulta provento di furti in abitazione perpetrati in Forlì e Chiaravalle Centrale.

