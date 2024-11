La Procura generale ha chiesto anche una condanna a sei anni e due mesi per il suo ex segretario Antonio Gaudio

In appello la Procura generale di Catanzaro ha chiesto nove anni di reclusione per padre Fedele Bisceglia, il frate accusato di violenza sessuale nei confronti di una suora. Sei anni e due mesi invece per Antonio Gaudio, il suo ex segretario ai tempi.

La Corte di Cassazione aveva annullato con rinvio la condanna a 9 anni e 3 mesi di reclusione che era stata inflitta a padre Fedele il 17 dicembre 2012. La Suprema corte aveva annullato solo parzialmente anche la condanna a 6 anni e tre mesi inflitta a Gaudio.