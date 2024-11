Sono stati disattesi dall'Anas gli impegni con i sindaci della valle del Torbido. La chiusura della galleria Limina dal 15 marzo al 1 luglio isolerà la locride

Anas comunica che, per consentire l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria per l’efficientamento dell’impianto elettrico e il ripristino dell’impianto di ventilazione della galleria “Limina” lungo la strada statale 682 “Jonio – Tirreno”, considerato che il tratto interessato è soggetto a notevoli volumi di traffico, si rende necessaria la chiusura totale dal km 18,050 al km 26,650. In virtù della su citata chiusura si regolamentano i flussi di traffico come di seguito descritto: A) per i veicoli provenienti da Nord, fascia tirrenica, sia da Autostrada sia da Viabilità Secondaria, e diretti su SS 106/Grotteria M., i percorsi consigliati sono: 1- uscita allo svincolo autostradale Lamezia Terme con prosecuzione su SS 280-SS106-SS 682 direzione Mammola; 2- proseguimento fino a Reggio Calabria ed accesso alla SS 106 in direzione Taranto-SS 682 direzione Mammola; B) per i veicoli provenienti da Nord, fascia ionica, sia da SS 106 sia da Viabilità Secondaria, e diretti a Cinquefrondi, i percorsi consigliati sono: 1- ingresso ex SP 16 località Bellino con prosecuzione su SS 106 Var fino a SS 280 dir –SS 280 direzione Lametia T. accesso in A3 fino allo svincolo Rosarno-SS 682 direzione Limina; 2- proseguimento fino a Reggio Calabria ed accesso all’A3 fino allo svincolo Rosarno-SS 682 direzione Limina; C) per i veicoli provenienti da Sud, sia da Autostrada sia da Viabilità Secondaria, e diretti su SS 106/Grotteria M., i percorsi consigliati sono: 1- SS 106 direzione Taranto-SS 682 direzione Mammola; 2- uscita allo svincolo autostradale di Lamezia Terme con prosecuzione su SS 280-SS 106- SS 682 direzione Mammola.



