Il presidente Mario Oliverio ha avuto con colloquio telefonico con il neo ministro alle Infrastrutture Delrio. A breve un vertice per affrontare la questione del ripristino del Viadotto Italia

Il Presidente della Regione, Mario Oliverio, si legge in un comunicato dell'Ufficio Stampa della Giunta regionale, ha avuto un colloquio telefonico con il neo ministro delle Infrastrutture, Graziano Delrio, nel corso del quale ha chiesto un urgente appuntamento per affrontare la questione della riapertura del Viadotto Italia. Il crollo del viadotto, circa un mese fa, ha provocato la morte di un giovane operaio e ha causato la chiusura della Salerno - Reggio nel tratto compreso tra Laino Borgo e Mormanno, con notevoli disagi nella circolazione e isolando la Calabria e la Sicilia dal resto del paese.

Il ministro, dal canto suo, ha dichiarato piena disponibilità ad affrontare questo problema e ad esaminare, nel suo complesso, lo stato dell'arte delle infrastrutture in Calabria e gli investimenti che il governo nazionale dovrà effettuare in una regione che, per troppo tempo, è stata costretta a subire la completa assenza dello Stato.

Ernesto Magorno - "Ho avuto questa mattina un colloquio con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Graziano Delrio, che mi ha comunicato di essersi attivato per il ripristino, nei tempi più brevi consentiti, del Viadotto Italia il cui crollo, da più di un mese, è causa della chiusura di un tratto della Salerno. Reggio Calabria, con gravi ed evidenti disagi per i collegamenti con la nostra regione",lo dichiara il deputato e segretario regionale del Pd Ernesto Magorno che aggiunge: «Il Ministro Delrio, infatti, mi ha, rassicurato riguardo al suo costante interfacciarsi con l’ANAS per seguire passo per passo le attività necessarie affinché si pervenga ad una soluzione della vicenda che, al momento, di fatto isola la Calabria e la Sicilia dalla principale via di collegamento autostradale. L’impegno del Ministro Delrio – dice ancora Magorno – confortato dalla sua rinomata concretezza e dalla sensibilità che ha sempre dimostrato per la nostra regione, è un segnale importante, non solo per la risoluzione di una vicenda cruciale come quella del Viadotto Italia, ma anche per una decisa inversione di tendenza nell’attenzione per tutto il sistema delle Infrastrutture calabresi, elemento decisivo per un compiuto sviluppo della nostra regione".