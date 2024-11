Travolto da un'auto e scaraventato sull'asfalto. E' la sorte toccata questa mattina a un ciclista di Belvedere, di cui però non sono ancora note le generalità. L'uomo, a causa delle ferite riportate nell'impatto e in stato d'incoscienza, è stato trasferito in ospedale.l

Secondo una prima ricostruzione dei fatti sembrerebbe che il ciclista, in sella alla sua bici lungo la ss18, nel tratto in cui a Tortora si intreccia con la ss 585 Fonfovalle del Noce, stesse percorrendo la carreggiata in direzione nord quando avrebbe svoltato a sinistra per immettersi nella stazione di servizio Agip. Proprio in quel momento sarebbe sopraggiunta un'auto diretta a sud, che non avrebbe potuto evitare l'impatto. Sul posto sono intervenuti i militari dell'Arma e un'ambulanza del 118.

Il punto in cui è avvenuto l'incidente, al confine tra Tortora e la frazione Castrocucco di Maratea, è stato diverse volte teatro di morte e disperazione. Negli anni, infatti, lungo il medesimo rettifilo, dove si uniscono Calabria e Basilicata, si sono verificati decine di incidenti, molti dei quali risultati mortali.