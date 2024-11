VIDEO | Da mesi ormai è facile imbattersi in intere famiglie per le vie della perla dello Ionio, suscitando stupore ma anche preoccupazione tra residenti e turisti

Una "famiglia" di cinghiali a passeggio in pieno giorno sul lungomare di Soverato, rinomato centro turistico della costa ionica catanzarese. Una scena che ha lasciato di stucco turisti e residenti che si sono imbattuti in due grandi cinghiali con tanti cuccioli al seguito. Non è la prima volta che gli ungulati vengono avvistati sulla spiaggia di Soverato. Era già accaduto poco più di un mese fa con gli animali a passeggio tra gli ombrelloni. Oggi il nuovo caso con tanto di video pubblicati sui social. L'allarme cinghiali in Calabria è particolarmente alto per la loro numerosa presenza al punto che la Regione Calabria ha aumentato sensibilmente il numero di capi da abbattere nella prossima apertura della stagione di caccia.