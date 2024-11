L'Azienda sanitaria provinciale avvia verifiche per accertare i motivi della contemporanea assenza dei medici

VIBO VALENTIA - Ospedale senza anestesisti a causa della contemporanea assenza per malattia di cinque medici in servizio allo “Jazzolino”. E’ accaduto oggi a Vibo. Dove l’unità operativa di anestesia e rianimazione del presidio sanitario del capoluogo è stata praticamente azzerata. L’Azienda sanitaria provinciale ha informato dell’accaduto la Procura della Repubblica e la Prefettura. “Nel prendere atto di quanto comunicato dal direttore dell'unità operativa di anestesia e rianimazione dell’ospedale di Vibo Valentia circa lo stato di malattia dei 5 medici anestesisti, questo management - è scritto in una nota dell’Asp - è consapevole dell'improcrastinabile priorità della tutela della salute dei propri assistiti e perciò ha disposto che venga intrapresa ogni utile iniziativa di verifica, non solo formale, per quanto determinatosi”. Di qui la decisione di segnalare la vicenda all’autorità giudiziaria e al prefetto.