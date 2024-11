L'intimidazione si è consumata nella notte tra martedì e mercoledì in una traversa di via del Progresso. Un dettagliato rapporto è stato consegnato alla Procura della Repubblica dalla polizia

Cinque colpi di pistola contro le serrande di una carrozzeria. È successo nella notte tra martedì e mercoledì, intorno all’una e trenta, a via delle Ginestre, in una delle traverse interne a via del Progresso.

A denunciare l’accaduto il titolare, sul posto la polizia di Stato, guidata dal dirigente Alessandro Tocco e la scientifica per i rilievi del caso. Un dettagliato rapporto è stato consegnato alla Procura della Repubblica, al momento non si esclude nessuna ipotesi.