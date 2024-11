Operazione delle Fiamme Gialle di Vibo Valentia che hanno posto i sigilli a beni per un valore complessivo di un milione di euro

VIBO VALENTIA – Operazione dei finanzieri del Nucleo di Polizia tributaria di Vibo Valentia che in collaborazione con i colleghi della sezione di pg della Procura, hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo di un'azienda, per un valore di un milione di euro, emesso dal gip su richiesta della Procura nell'ambito di una inchiesta nella quale cinque imprenditori sono indagati per bancarotta fraudolenta. Le indagini hanno riguardato il fallimento di un'azienda operante nel settore del trasporto merci su strada. Dalle indagini, avviate dopo una segnalazione della Sezione fallimentare, è emerso che gli indagati, attraverso vari artifici economico-contabili e la costituzione di altra società alter-ego della fallita, avevano distratto dal patrimonio aziendale beni societari e risorse finanziarie per centinaia di migliaia di euro, nonché avevano distrutto e occultato parte della documentazione contabile necessaria alla ricostruzione del volume d'affari. I finanzieri hanno inoltre accertato come gli imprenditori avevano costituito una struttura aziendale che di fatto continuava ad operare nello stesso settore con un'altra ragione sociale, al fine di sottrarre disponibilità finanziarie ed altre utilità ai creditori. In particolare, la società fallita non avrebbe mai incassato gli assegni rilasciati dalla nuova società che servivano per dimostrare il pagamento dei beni aziendali acquistati. I titoli, infatti, tutti sprovvisti della clausola di "non trasferibilità", venivano quindi "girati" dagli amministratori della fallita alla stessa società che li aveva emessi, al fine di consentire agli indagati di simularne il pagamento davanti agli organi di controllo. (ci)