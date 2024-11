A scoprire il dramma, il fratello della vittima preoccupato per l’assenza della donna dal posto di lavoro, un esercizio commerciale della zona

Una rapina finita male. È questa una delle ipotesi al vaglio degli inquirenti intervenuti questa mattina a Cirò mattina dove una donna, Antonella Lettieri, 42 anni, è stata ritrovata morta nella sua abitazione. A rinvenire il cadavere riverso in una pozza di sangue, il fratello della vittima preoccupato per l’assenza della donna dal posto di lavoro, un esercizio commerciale della zona. A rafforzare l'ipotesi che si tratti di un omicidio anche il fatto che Antonella Lettieri presenta una ferita alla testa, mentre sul corpo ci sarebbero altre lesioni.

Sul posto presenti i carabinieri della locale Compagnia che hanno iniziato a svolgere i rilievi. L'abitazione è stata trovata a soqquadro. Non confermata ancora l'indiscrezione secondo la quale un uomo del posto sarebbe stato condotto in caserma per essere interrogato.