I carabinieri della Compagnia di Cirò Marina hanno arrestato un giovane 23enne e denunciato in stato di libertà un suo amico 19enne che si trovava insieme a lui. Devono rispondere di detenzione in concorso di stupefacenti e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Nel corso di un servizio coordinato e finalizzato al contrasto del traffico illecito di droga, i militari dell’Arma hanno sottoposto a perquisizione la vettura su cui viaggiano i due. All’interno dell’auto sono stati rinvenuti 140 grammi di marijuana, materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi, 150,00 euro in banconote di piccolo taglio, verosimilmente provento dell’attività di spaccio, e un bastone di legno. Espletate le formalità di rito, l’arrestato è stato posto in regime di arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.