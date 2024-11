A dare l'allarme i familiari, preoccupati per il mancato rientro della congiunta. La donna si era recata a Catanzaro in treno

Non si hanno più notizie dalla mattinata di ieri di Francesca Malena, 38 anni sposata e madre di due bambine di 10 e 4 anni di Cirò Marina. L’allarme è stato lanciato dai suoi familiari non vedendola rientrare. Ieri mattina, mercoledì 12 aprile la donna si è recata in treno a Catanzaro per una commissione. Intorno alle 13:30 ha telefonato al marito dicendogli che sarebbe rientrata di li a poco ma non è mai arrivata a casa. Al momento della scomparsa la donna indossava una maglietta blu con bottoncini, jeans, scarpe nere con punta bianca e una borsa nera. Francesca è alta 1,70 mt e ha capelli neri e occhi castani. Ha con sé il cellulare che dal pomeriggio risulta spento. La donna è stata vista l’ultima volta alla stazione ferroviaria di Catanzaro Lido, chiunque abbia sue notizie può rivolgersi ai carabinieri di Cirò Marina.