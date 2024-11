È agli arresti domiciliari il 43enne straniero, accusato di atti persecutori e minacce nel Crotonese. Azioni rivolte sia verso l'ex moglie che verso un'altra donna. I carabinieri della stazione di Cirò Marina hanno eseguito l’ordinanza del gip su richiesta della Procura di Crotone e secondo gli accertamenti compiuti dai militari, l'uomo avrebbe compiuto negli ultimi mesi ripetuti atti di stalking, che sarebbero diventati ancora più pressanti durante il periodo estivo.

Le sue vittime erano la sua ex moglie, anch'essa straniera, e una 30enne sua conoscente. L’uomo mandava loro continui messaggi e le pedinava. In un'occasione, l'uomo si sarebbe presentato a casa della ex moglie e avrebbe preso a calci il portoncino di ingresso per poi essere fermato dall'intervento dei carabinieri. Il 43enne aveva già un divieto di avvicinamento alle vittime, che gli era stato imposto dal Tribunale di Crotone lo scorso giugno, quando gli era stato applicato anche un braccialetto elettronico.