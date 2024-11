Erano a bordo di un piccolo catamarano in difficoltà per colpa del forte vento: sono stati salvati dalla Capitaneria di Porto di Crotone

Nella giornata di ieri, la Capitaneria di Porto di Crotone è intervenuta nelle acque antistanti Cirò Marina per soccorrere un piccolo catamarano con a bordo due persone. A causa delle forti raffiche di vento, l'imbarcazione si è capovolta. I due hanno lanciato immediatamente la richiesta di soccorso, poichè il forte vento non ha consentito ai diportisti di raggiungere la riva, anzi li ha allontanati verso il largo.

Da Crotone è partita la motovedetta SAR CP873, unità navale dedicata alla ricerca e al soccorso in mare, e contestualmente si è attivato il personale militare dell’ufficio locale marittimo di Cirò Marina. E’ stato proprio il responsabile dell’Ufficio, sotto il coordinamento della sala operativa, a condurre in mare l’operazione di salvataggio. Il militare, salito a bordo di un peschereccio locale, aiutato dai membri dell’equipaggio è riuscito in breve a raggiungere i due e a trarli in salvo. In un secondo momento, il catamarano è stato recuperato e trasportato in sicurezza nel vicino porticciolo.