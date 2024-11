Ancora una tragedia. È morto un giovane di soli 16 anni a Cittanova che, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del trattore che si è ribaltato travolgendolo. Sul posto i vigili del fuoco del comando di Reggio Calabria, distaccamento Polistena che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area e del mezzo. L'incidente è avvenuto in contrada Sant'Antonio. Presenti anche i sanitari del 118 che altro non hanno potuto fare che constatare il decesso. Si attende l'arrivo del magistrato per il recupero della salma. Sul posto anche i carabinieri per gli adempimenti di competenza.